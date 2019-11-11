Виктор Гончаренко: «Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по поводу конфликтной ситуацию с судьями в перерыве игры 16-го тура РПЛ с «Сочи». Напомним, встреча закончилась победой московского клуба — 3:2.

«В перерыве матча 16-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» – ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА