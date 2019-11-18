«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Дайо Упамекано

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в Англии. Им интересуется «Манчестер Сити».

По данным источника, английский клуб собирается укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна. Для этого они могут приобрести защитника Дайо Упамекано.

Также «горожане» имеют вариант с покупкой защитника «Бенфики» Рубена Диаша.

Сообщается, что трансфер Упамекано обойдется проще «Манчестер Сити», потому что контракт игрока с «Лейпцигом» заканчивается уже через 1,5 года.

Дайо Упамекано перешел в «РБ Лейпциг» в 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии футболист принял участие в 7 матчах и получил одну желтую карточку.

Фото: твиттер УЕФА

Источник: 90 min