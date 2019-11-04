Роберту Левандовскому требуется операция в области паха

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски испытывает дискомфорт в области паха. Ему требуется операция.

Сообщается, что игроку нужно сделать операцию. Игрок пропустит из-за нее около 10 дней. Операция будет проведена либо во время зимнего перерыва, либо во время паузы на матчи сборных, которая начнется 9 ноября.

Время проведения операции зависит от решения Левандовского. Отмечается, что в сборной могут обойтись без участия игрока, так как Польша уже прошла в финальную часть Евро-2020.

Роберт Левандовски забил за сборную Польши и «Баварию» 23 гола в 20 матчах нынешнего сезона.

Фото: твиттер «Баварии»
Источник: Kicker

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