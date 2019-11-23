Ромелу Лукаку: «Когда я узнал, что Сульшер планирует выпустить меня на фланге, то понял, что мое время в «Манчестер Юнайтед» истекло»

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о выступлении за «Манчестер Юнайтед». Также он рассказал, когда понял, что его время в английском клубе истекло.

«Однажды, когда я узнал, что [Оле-Гуннар] Сульшер планирует выпустить меня на фланге, то понял, что мое время в «Юнайтед» истекло.

Я всегда хотел играть в «Интере». Мне очень нравились Адриано и Роналдо. Однако Златан был тем, кто научил меня всему. Особенно во время наших разговоров в клубном автобусе. Верю, что он вернется в Серию А.

Я не возражаю ни против того, что являюсь самым дорогим игроком в истории «Интера», ни против того, что заменил [Мауро] Икарди, который отлично играл за клуб. Мауро прекрасно ко мне относился и был очень добр. Желаю ему всего лучшего в «ПСЖ», надеюсь, он будет выигрывать там. Мы разные нападающие.

Конте уникален. Мы знаем, что делать в любой ситуации. Он и [Жозе] Моуринью – два лучших тренера в моей карьере», – сказал Лукаку.

Ромелу Лукаку выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2017 по 2019 годы. Летом этого года он перешел в «Интер». Сумма трансфера составила чуть больше 86 миллионов евро.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»
Источник: Daily Mail

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