Снова без победы. ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и уже точно не выйдет в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА еще не побеждал в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В последнем домашнем матче в еврокубках в этом году «армейцы» должны были победить, чтобы попытаться зацепиться за евровесну. Однако «красно-синие» сыграли вничью с «Лудогорцем» и потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Вечно спорящий Гончаренко и переобувка игрока «Лудогорца»

С первых минут встречи ЦСКА всеми силами бросился в атаку. Уже на 3-й минуте хозяева заработали опасный штрафной, но Влашич пробил выше. Почти сразу же яростно начал себя вести главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко. Специалист начал спорить с резервным арбитром, где именно игрок «Лудогорца» должен вводить мяч из аута. Отметим, что он это делал еще несколько раз в первой половине встречи. В это же время футболисты ЦСКА, получая энергию от тренера, продолжали атаковать. Пробил Дивеев, опасный прострел сделал Сигурдссон, но все было напрасно.

«Лудогорец» парировал переобуванием. На 18-й минуте форвард «Лудогорца» Лукоки переодел бутсы. Также у бровки была оставлена еще одна пара, но за первый тайм ее никто не взял. После этого болгарский клуб попытался что-то создать, но ничего не вышло. В середине первого тайма Кучаев отобрал мяч у Лукоки, и футболист остался на месте, за что главный тренер «Лудогорца» Алексей Желязков на него накричал.

«Мага» и перестановки болгар

Перед перерывом Виктор Гончаренко громко крикнул: «Мага». К наставнику ЦСКА сразу же подбежал переводчик и пытался что-то подсказать Магнуссону. Удалось это сделать только спустя некоторое время. «Армейцы» продолжили создавать моменты, и уже опасно пробил Бистрович, но вратарь болгар отбил мяч.

Главный тренер «Лудогорца» поменял игроков на поле. Крайний правый форвард Лукоки перешел налево, на его место перешел Вандерсон. Также они поменялись. Однако это ни к чему не привело — болгарская команда так и не смогла создать что-то опасное у ворот Акинфеева.

Яростный Дзагоев, ва-банк от Гончаренко и голы

Во втором тайме Дзагоев сменил Кучаева. Обляков переместился на левый фланг, а Алан остался в центре. Дзагоев сразу же бросился к мячу, пытаясь везде его получить. ЦСКА продолжил создавать опасные моменты. но по-прежнему ничего не выходило. К этому времени потихоньку начал уставать Карпов, совершая ошибки в передачах. Дзагоев все не угоманивался. Когда Карпов снова сделал передачу назад, Алан что-то прокричал защитнику. В следующем моменте игрок выплеснул эмоции на форварде Лукоки, немного потолкавшись с ним.

На 66-й минуте гости реализовали свой единственный момент. Произошел заброс в штрафную, там игрок получил мяч и выдал на Кешеру, который поразил ворота. После этого главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко пошел ва-банк, выпустив Бийола вместо уставшего Карпова, таким образом перейдя на схему в 4 защитника. После этого ЦСКА забил. Ахметов вывел Чалова один на один, а российский форвард направил мяч между ног голкиперу. Сразу же отличился Фернандес, но взятие ворот было отменено из-за фола.

Таким образом, ЦСКА набрал второе очко после 5-го тура и остался на последней позиции, потеряв все шансы на плей-офф Лиги Европы. «Лудогорец» с 7 баллами переместился на 2-е место в группе H.

Лига Европы. 5-й тур

ЦСКА (РОССИЯ) — ЛУДОГОРЕЦ (БОЛГАРИЯ) — 1:1 (0:0).

Москва. 28 ноября.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Якоб Келет (Дания).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов (Бийол, 76), Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Дзагоев, 59), Бистрович, Влашич, Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.

«Лудогорец»: Илиев, Недялков, Терзиев, Григоре, Сисиньо, Абель, Баджи, Марселиньо (Дьяков, 77), Лукоки, Вандерсон (Чибота, 81), Кешеру (Шверчок, 87).

Голы: 0:1 — Кешеру (66), 1:1 — Чалов (76).

Предупреждения: Кешеру (35), Чалов (60), Абель (81).

18 (4) удары (в створ) 11 (2)

16 фолы 9

3 офсайды 2

7 угловые 2

55 % владения мячом 45

Фото: твиттер ЦСКА

Текст: Роман Шлуинский