Сергей Овчинников: «Планировали позиционно много атаковать, но в первом тайме не было такой остроты, завершения»

Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий после домашней победы московского клуба над «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счетом 1:0.

«Думаю, что в такой период чемпионата, перед зимней паузой, все матчи складываются не очень просто. Голы даются тяжело. Планировали позиционно много атаковать, но в первом тайме не было такой остроты, завершения, очень мало насыщали штрафную площадь. В перерыве внесли некие коррективы: попросили играть быстрее, чаще бить по воротам, потому что самарцы играли низко. Слава Богу, Никола попал. Для нас хорошо, для самарцев плохо.

Весь план мы построили до игры. Сейчас очень жесткие правила дисквалификации для тренеров, Виктор Михайлович не имел права находиться в спортивной зоне, поэтому все нюансы мы оговорили до игры. На мой взгляд, мы заслужили 3 очка.

Очень довольны, как Алан [Дзагоев — прим. Еженедельник «Футбол»] восстанавливается. Мы очень его бережем, потому что мы знаем его непростую судьбу в последние годы. Он получает то время, на которое он может рассчитывать. Сегодня Дзагоев получил игровое время, которым воспользовался очень хорошо. Он внес баланс между традиционными атаками и остротой. Он сыграл очень хорошо, на мой взгляд», — сказал Овчинников.

После 17 туров «армейцы» с 33 баллами занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»