Матч «Торпедо» — СКА пройдет на запасной арене «Лужников» из-за полиции

«Торпедо» проведет домашний матч 21-го тура Олимп-ФНЛ с хабаровским СКА не на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. «Черно-белые» перенесли игру на запасную арену «Лужников».

«Мы вынуждены перенести матч по не зависящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион «Спортивный городок, Лужники» .

Полиция не согласовала проведение матча на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером», – говорится в сообщении «Торпедо».

Напомним, встреча «Торпедо» — СКА состоится 3 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Торпедо»