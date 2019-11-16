ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия уступила сборной Бельгии

В Санкт-Петербурге национальная сборная России принимала бельгийцев. Команда Станислава Черчесова потерпела поражение в этой встрече.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 1:4 (0:3).

Санкт-Петербург. 16 ноября.

Стадион: «Газпром Арена». 53 317 зрителей.

Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия).

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Жирков (Бакаев, 51), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Ионов, Ал. Миранчук, Дзюба (Комличенко, 80).

Бельгия: Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Т. Азар, Витцель, де Брюйне, Кастань, Эд. Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Лукаку (Батшуайи, 77).

Голы: 0:1 — Т. Азар (19), 0:2 — Эд. Азар (33), 0:3 — Эд. Азар (40), 0:4 — Лукаку (72), 1:4 — Джикия (79).

Предупреждение: Петров (3).

9 (3) удары (в створ) 10 (8)

11 фолы 11

4 угловые 1

3 офсайды 0

56 % владения мячом 44

Прошлый матч между этими сборными завершился победой бельгийцев — 3:1. Поэтому сборной России нужно было побеждать с разницей в два мяча и больше, чтобы занять первое место в группе I. С первых минут игры россияне завладели преимуществом и создали несколько опасных моментов. Однако первыми забили гости — Т. Азар получил мяч от Эд. Азара и пробил точно в ближнюю девятку. После этого Эд. Азар сделал дубль. Сначала полузащитник отличился после скидки от Лукаку, затем ему ассистировал де Брюйне. Во втором тайме преимущество сборной Бельгии увеличил Лукаку. Форвард забил сильным ударом из-за штрафной. В конце матча россияне смогли отквитать один мяч. После удара Кузяева головой Куртуа отбил мяч на Джикию, который вколотил футбольный снаряд в пустые ворота. Отметим, что для защитника «Спартака» этот гол оказался первым за национальную сборную. Таким образом, бельгийцы набирают 27 очков и продолжают лидировать в группе I. Россияне прерывают 7-матчевую серию без поражений в квалификации и с 21 баллом остаются на второй позиции.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»