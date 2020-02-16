Карлес Пуйоль: «Футболист, который заботится о себе так, как Лео, может играть, пока ему не исполнится 38 лет»

Бывший игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о будущем Лионеля Месси. По его мнению, аргентинец способен играть еще 6 лет.

«На данный момент Месси 32 года. Футболист, который заботится о себе так, как Лео, может играть, пока ему не исполнится 38 лет. Поэтому осталось еще шесть. «Почему мы будем говорить о «Барселоне» без Месси, когда он здесь?» Клубу следует попытаться выиграть как можно больше с ним», — заявил Пуйоль.

В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в 19 матчах «Барселоны» в чемпионате Испании. Он забил 14 мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca