Премьер-лига. 19-й тур. «Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге

В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» дома играл с «Динамо». Команда Сергея Семака одержала в этой встрече победу.

Премьер-лига. 19-й тур

ЗЕНИТ — ДИНАМО — 3:0 (3:0).

Санкт-Петербург. 6 декабря.

Стадион: «Газпром-Арена». 48367 зрителей.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Ордец, Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Юсупов (Каборе, 59), Нойштедтер, Рауш (Н’Жи, 57), Филипп, Шиманьски, Игбун.

Голы: 1:0 – Азмун (6), 2:0 – Иванович (35), 3:0 – Дзюба (45).

Предупреждения: Шиманьски (15), Филипп (22), Ерохин (26), Юсупов (41).



11 (7) удары (в створ) 8 (2)

5 фолы 12

4 угловые 6

3 офсайды 1

52 % владения мячом 48

Последний раз «Динамо» побеждало «Зенит» в гостях в 2014 году. Однако в этом матче с первых минут вперед вышел клуб из Санкт-Петербурга. Азмун замкнул прострел Сутормина. После этого «сине-бело-голубые» продолжили контролировать мяч и успели до перерыва забить дважды. Сначала Иванович отличился после подачи с фланга, затем уже Дзюба получил мяч в штрафной и пробил мимо Шунина. Отметим, что для форварда этот гол стал 11-м в РПЛ, он занимает первую строчку в таблице бомбардиров. Во втором тайме хозяева продолжили владеть преимуществом, а московский клуб пытался создавать моменты. Однако ни одна команда не выделилась опасными действиями в атаке. Таким образом, «Зенит» набрал 45 очков и оторвался от идущего вторым «Локомотива» на 11 баллов. «Динамо» с 24 баллами переместилось на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»