Пьер-Эмерик Обамеянг мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» интересовался нападающим «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом несколько лет. Однако клуб решил не покупать футболиста.

Манкунианцы наблюдали за Обамеянгом в 2016 и 2017 годах. Тогда форвард играл за дортмундскую «Боруссию» и забил 73 мяча в 91 игре.

Но руководство «Красных дьяволов» отказалось от приобретения игрока. Им не нравились его стоимость («Боруссия» хотела выручить с трансфера около 70 миллионов фунтов), возраст (Обамеянгу исполнилось 30 лет в 2019) и способность футболиста к адаптации к игре команды.

На замену травмированному бывшему нападающему Златану Ибрагимовичу, который получил серьезную травму колена в апреле 2017 года, « Манчестер Юнайтед» купил форварда Ромелу Лукаку. Манкунианцы заплатили за него «Эвертону» 75 миллионов фунтов.

Пьер-Эмерик Обамеянг же стал игроком «Арсенал». Сумма трансфера составила 56 миллионов фунтов. Африканский футболист отметился 49 забитыми мячами в 77 играх за клуб во всех турнирах с момента перехода в «Арсенал» в январе 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Athletic