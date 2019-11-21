«Ювентус» согласовал трансфер Алексея Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии. В услугах игрока заинтересован «Ювентус».

По данным источника, руководство «Старой Синьоры» согласовало переход 24-летнего полузащитника летом 2020 года. За переговоры отвечал Габриэле Джуффрида.

Пока неизвестно, во сколько обошелся итальянскому клубу футболист. Однако ранее стало известно, что «Локомотив» намерен получить за Миранчука около 40 миллионов евро.

Отмечается, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи начал проявлять интерес к россиянину после игр с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. В них футболист забил 2 гола.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел за московский клуб 15 матчей. Он забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset