Миодраг Божович: «Игра закончилась бы вничью, если бы не удар Влашича»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал итог гостевого матча против ЦСКА. Самарцы потерпели поражение со счетом 0:1.

«Отличный момент был в первом тайме, но не удалось забить. Специально отдали инициативу ЦСКА. Второй тайм тоже начался с нашего момента, но также не удалось реализовать его. Игра закончилась бы вничью, если бы не удар Влашича», — сказал Божович.

После 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место. В активе у самарцев 18 очков.

Фото: Еженедельник «Футбол»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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