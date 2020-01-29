Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» получит 55+25 миллионов и 10% от перепродажи игрока

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед». Клуб из Манчестера подтвердил о трансфере португальского футболиста.
25-летнему Фернандешу осталось пройти медосмотр, запланированный на четверг, и подписать соглашение с «МЮ».
Сообщается, что португальскому клубу гарантированно выплатят 55 миллионов евро. Также лиссабонцы получат 10% от суммы последующей продажи игрока.
«Спортинг» сможет получить еще 25 миллионов евро от «МЮ» может в качестве бонусов:
– 5 миллионов за выполнение условий, связанных с игрой Бруну Фернандеша, то есть футболист должен провести 20 игр и забить 15 мячей;
– 5 миллионов за выполнение условий, связанных с выступлением клуба из Манчестера в Лиге чемпионов;
– 15 миллионов за личные достижения игрока.
Помимо этого клубы совместно выплатят в общей сложности 5,5 миллиона евро посредникам, которые принимали участие в трансфере. Часть денег получат клубы, воспитывавшие игрока.
Ранее сообщалось, что Фернандеш подпишет контракт с «красными дьяволами» до 2025 года и будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бруну Фернандеш провел за «Спортинг» 17 матчей. Он забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед» официальный сайт «Спортинга»