Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек перейдет в «Герту»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в Германии. Он перейдет в «Герту».

Сообщается, что немецкому клубу этот трансфер обойдет в 27 миллионов евро.

В скором времени 24-летний игрок вылетит в Германию для подписания контракта с новым клубом.

В услугах поляка также был заинтересован «Тоттенхэм». Однако миланцы отклонили предложение «шпор», которые хотели взять игрока в аренду.

В текущем сезоне Кшиштоф Пентек сыграл в 18 матчах чемпионата Италии. Форвард забил 4 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ибрагимович

Златан Ибрагимович станет игроком «Милана»

Новогодние луки. Как празднуют Роналду, Месси, Левандовски и другие звезды мирового футбола

Златан Ибрагимович рассказал о первом матче в составе «Милана»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 