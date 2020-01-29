Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек перейдет в «Герту»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в Германии. Он перейдет в «Герту».

Сообщается, что немецкому клубу этот трансфер обойдет в 27 миллионов евро.

В скором времени 24-летний игрок вылетит в Германию для подписания контракта с новым клубом.

В услугах поляка также был заинтересован «Тоттенхэм». Однако миланцы отклонили предложение «шпор», которые хотели взять игрока в аренду.

В текущем сезоне Кшиштоф Пентек сыграл в 18 матчах чемпионата Италии. Форвард забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia