Эшли Янг продолжит карьеру в «Интере»

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг продолжит карьеру в Италии. Футболист перейдет в «Интер».

Сообщается, что клубы согласовали сделку.Этот трансфер обойдется миланцам в 1,5 миллиона евро. Также предусмотрены бонусы.

Соглашение футболиста с итальянским клубом будет рассчитано до лета 2021 года. В скором времени игрок пройдет медосмотр перед закрытием сделки.

Ранее сообщалось, что за полтора года в «Интере» Янг заработает 6 миллионов евро.

Эшли Янг выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Он провел за клуб 261 матч во всех турнирах и забил 19 мячей.

Фото: твиттер
Источник: Sky Sports

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