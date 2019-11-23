Премьер-лига. 17-й тур. «Динамо» дома обыграло «Ростов»

В матче 17-го тура РПЛ «Динамо» принимало «Ростов». Встреча закончилась победой хозяев.

Премьер-лига. 17-й тур

ДИНАМО — РОСТОВ — 2:1 (1:1).

Москва. 23 ноября.

Стадион: «ВТБ Арена».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Плиев (Паршивлюк, 38), Шиманьски, Нойштедтер, Юсупов, Рауш, Филипп, Игбун (Н’Жи, 80).

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Глебов (Зайнутдинов, 59), Норманн, Попов, Байрамян (Долгов, 90), Ионов, Шомуродов.

Голы: 0:1 — Попов (13), 1:1 — Филипп (33, с пенальти), 2:1 — Филипп (90, с пенальти).

Незабитый пенальти: Ионов (90).

Предупреждения: Хаджикадунич (2), Шиманьски (60), Нойштедтер (90), Паршивлюк (90).

12 (3) удары (в створ) 14 (5)

7 фолы 10

2 офсайды 0

4 угловые 4

52 % владения мячом 48

С первых минут встречи «Ростов» завладел преимуществом и вскоре забил. Прострел Ионова замкнул Попов. После этого хозяева начали создавать моменты. Еще до перерыва им удалось сравнять счет: Филипп реализовал пенальти. Отметим, что немецкий форвард отличился впервые за 3 месяца. Во втором тайме обе команды обменивались атаками, однако смогло забить только «Динамо». В конце матча главный судья встречи Василий Казарцев, воспользовавшись VAR, назначил 11-метровый в ворота ростовчан. С точки вновь отличился Филипп. После этого уже гости получили возможность пробить пенальти, однако 11-метровый не реализовал Ионов. Таким образом, «Динамо» набрало 21 очко и поднялось на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 30-ю баллами остался на 3-й позиции.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»