Сборная Финляндии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы

В матче 9-го тура отборочного раунда на Евро-2020 сборная Финляндии дома играла с Лихтенштейном. Хозяева победили в этой встрече (3:0) и обеспечили себе выход в финальную часть турнира.

Благодаря победе команда Маркку Канервы набрала 18 очков и осталась на второй строчке в группе J. За один тур до окончания группового этапа финны опережают идущую на 3-м месте Грецию на 7 очков. На первой позиции находится сборная Италии. В ее активе 24 балла.

Таким образом, сборная Финляндии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы. До этого команда не удавалось проходить в финальную часть как Евро, так и чемпионатов мира.

Финнам потребовалось 33 попытки для выхода в заключительную стадию международного турнира. Отметим, что только Люксембург (34) не использовал больше попыток. Этой сборной до сих пор так и не удалось преодолеть стадию квалификационных раундов.

Фото: твиттер UEFA.com на русском

Источник: твиттер Gracenote Live