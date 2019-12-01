Примерно 200 болельщиков «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге

Накануне матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» полиция задержала около 150-200 болельщиков московского клуба.

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий. Задержали примерно 150-200 болельщиков «Спартака», – сообщил источник.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 декабря. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»