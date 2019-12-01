Примерно 200 болельщиков «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге

Автор: Роман Шлуинский 0

РФПЛ. 23 тур. Спартак-Зенит, 2:1. Москва, Открытие арена, 16 апреля 2017 г.

Накануне матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» полиция задержала около 150-200 болельщиков московского клуба.

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий. Задержали примерно 150-200 болельщиков «Спартака», – сообщил источник.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 декабря. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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