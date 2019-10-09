Стефано Пиоли возглавил «Милан»

Новым главным тренером «Милана» назначен Стефано Пиоли. Известны его зарплата и срок действия контракта.

Контракт «россонери» с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Сообщалось, что он будет получать 1 млн евро в год.

Он сменил на этом посту Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне. Ранее Пиоли работал в «Интере», «Лацио» и «Фиорентине».

«Милан» после 7 туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Он отстает от лидирующего «Ювентуса» на 10 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Милана»