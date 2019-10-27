Премьер-лига. 14-й тур. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом»

«Краснодар» принимал «Оренбург» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча закончилась вничью.

Премьер-лига. 14-й тур

КРАСНОДАР — ОРЕНБУРГ — 1:1 (1:1)

Краснодар. 27 октября.

Стадион «Краснодар». 30638 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Римирес, Ольссон (Камболов, 71), Вильена, Уткин (Берг, 64), Сулейманов, Фернандеш (Стоцкий, 82), Ари.

«Оренбург»: Климович, Зотов, Терехов, Радакович, Шахов, Малых, Рогич (Черных, 69), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Афонин, 90), Деспотович.

Голы: 0:1 – Деспотович (32), 1:1 – Фернандеш (43).

Предупреждение: Деспотович (19.

Удаление: Берг (80).

14 (7) удары (в створ) 6 (2)

8 фолы 14

0 офсайды 1

12 угловые 1

65 % владения мячом 35

«Краснодар» не проигрывал 3 матча подряд во всех турнирах, поэтому «быки» с первых минут встречи двинулись в атаку. Однако первыми в игре отличились гости — Деспотович подобрал мяч после удара Рогича и направил его в сетку. Почти сразу же краснодарцы отыгрались. Сулейманов передачей вывел Фернандеша один на один с вратарем, а португалец внешней стороной стопы пробил мимо голкипера. Во втором тайме обе команды были близки к голу. Сначала Ари не реализовал выход один на один, а Рикарду Алвеш издали попал в штангу. В конце встречи хозяева остались в меньшинстве — Берг сделал опасный подкат и получил прямую красную карточку. Таким образом, «Краснодар» набрал 28 очков и остался на 4-й позиции. «Оренбург» с 15 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Фото: твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»