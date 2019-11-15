На матче Россия — Бельгия будет использоваться тифлокомментирование для незрячих болельщиков

На матче 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия — Бельгия будет предоставлена услуга тифлокомментирования. Это предназначено для незрячих болельщиков.

Во время игры комментатор будет рассказывать о событиях, происходящих на поле. Его голос будет возможно услышать через специальные гарнитуры.

Для использования услуги на стадионе всем желающим нужно подать заявку на получение гарнитуры. Отмечается, что тифлокомментарий матча также можно будет прослушать на официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, используя мобильное приложение.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС