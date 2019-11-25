Единственный в мире. Как проходила премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В понедельник, 25 ноября, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Это мероприятие посетили игроки «Динамо» и исполняющий обязанности главного тренера «бело-голубых» Кирилл Новиков. Также на премьеру пришли кинозвезды. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как проходил первый показ фильма о великом вратаре «Динамо».

Кинокартина приурочена к 90-летию самого знаменитого вратаря в мире Льва Яшина. История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял за «Динамо».

Приглашенные гости начали собираться уже в 18:00. Первым из актеров появился Александр Фокин, который в фильме исполнял роль Льва Яшина. После него появился режиссер кинокартины Василий Чигинский. Также в это время в зале мелькал внук великого вратаря Василий Фролов, который был очень рад премьере фильма о его деде:

Мне приятно видеть фильм о Яшине, о моем деде. Я считаю, что про великих людей сейчас нужно больше снимать фильмов. Чем больше мы будем снимать исторических фильмов по биографии таких личностей, как Лев Яшин, тем лучше

В 19:00 открылась красная дорожка. Ее открывал знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев. Он представлял заходивших на дорожку знаменитостей. Также Дмитрий не забывал напоминать о себе, часто повторяя: «Футбольных комментаторов много, а обозреватель один!». В этот момент появились игроки «Динамо» вместе со своим тренером Кириллом Новиковым. Футболисты отправились на красную дорожку и сделали совместно фото.

Также премьеру посетили актер Андрей Бурковский и актриса Аглая Тарасова. Позже всех пришел капитан «Динамо» Антон Шунин, который давал интервью абсолютно всем.

Позже исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков объяснил, почему игроки и тренер приехали на премьеру:

Клуб обозначил позицию. что будет премьера. Все игроки выразили желание пойти. Это общее желание всей команды, всего клуба, всего руководства. Это [Лев Яшин — прим. Еженедельник «Футбол»] легенда клуба. Мы рады, что мы все сегодня собрались на премьере

После этого голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, какое для него имеет значение данная кинокартина:

Таких фильмов, наверное, вообще нет в истории, поэтому это имеет большое значение не только для меня, но и для всего футбола в мире. Это грандиозное событие, которое должны посетить как можно больше людей в России, потому что это [Лев Яшин — прим. Еженедельник «Футбол»] единственный вратарь в мире, который получил «Золотой мяч», и просто великий человек. Все должны узнать его историю

-Хотели бы, чтобы про вас сняли фильм?

Хотел бы, чтобы про меня тоже сняли фильм потом, но это нужно заслужить. Большая работа должна быть проделана, чтобы про тебя сняли фильм

К началу фильма также подоспели футболисты-ветераны в лице Никиты Симоняна и Алексея Смертина.

Фильм должен был начаться в 20:00. Однако перед этим были вступительные слова Дмитрия Губерниева, продюсера фильма Олега Капанца, внука Льва Яшина Василия Фролова, актера, исполняющего роль Льва Яшина, Александра Фокина и режиссера Василия Чигинского. Эта церемония затянулась на 40 минут, поэтому начался фильм в 20:40.

По окончании фильма все люди, которые принимали участие в создании кинокартины, вышли на сцену и поклонилась под аплодисменты зала.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»