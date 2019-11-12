«ПСЖ» может приобрести Гризманна в качестве замены Мбаппе

«ПСЖ» может приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Парижский клуб видит в нем замену Килиану Мбаппе.

По данным источника, если Мбаппе уйдет из французского клуба, то парижане могут купить Гризманна. В «ПСЖ» считают, что Гризманн отлично впишется в команду и будет сочетаться с форвардами Неймаром и Мауро Икарди, которые уже играют в Париже.

Отмечается, что французский клуб намерен сохранить Мбаппе в составе. Спортивный директор клуба Леонардо раздумывает над предложением нового контракта 20-летнему форварду, но он не уверен, что игрок согласится. Это все из-за того, что «сливочные» готовят предложение по трансферу футболисту.

Мадридский «Реал» готов заплатить около 300 миллионов евро за Мбаппе.

Напомним, Антуан Гризманн стал игроком «Барселоны» этим летом. Каталонский клуб активировал опцию его выкупа у «Атлетико» и заплатил за него 120 миллионов евро.