Юрий Семин: «У Жоау Мариу перелом пальца ноги, он выбыл надолго»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поведал о состоянии травмированных игроков. 72-летний специалист рассказал, что Жоау Мариу выбыл надолго. 

– Мариу не поедет в сборную Португалии. Что с ним произошло?

– У нас два игрока получили тяжелые травмы в матче с «Краснодаром»: Гжегож Крыховяк и Мариу. У Жоау перелом пальца ноги, он выбыл надолго. А учитывая, что год подходит к концу, – до конца года.

– Но Крыховяк все-таки поехал в расположение сборной Польши.

– Его вызвали в сборную, а там определят, что с ним делать.

– У вас есть понимание, когда в общей группе начнут тренироваться Джефферсон Фарфан и Борис Ротенберг?

– После Нового года. Фарфан уже в Москве, тренируется индивидуально, как и Ротенберг. В Сочи они не полетят, будут заниматься здесь индивидуально, – рассказал тренер.

Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Семин

Юрий Семин: «Локомотив» сыграл с «Ювентусом» на сто процентов своих возможностей»

Василий Уткин об Андрее Луневе: «Он сейчас неуместен как второй номер сборной»

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа D. «Локомотив» уступил «Ювентусу» в Турине

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 