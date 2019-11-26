Внук Льва Яшина Василий Фролов: «Лично для меня сейчас первым номером в сборной является Матвей Сафонов»

В понедельник, 25 ноября, состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». На ней побывал внук Льва Яшина Василий Фролов. Экс-тренер вратарей в академии «Динамо» рассказал, что для него означает этот фильм, кто на данный момент является номером 1 среди российских голкиперов и есть ли сейчас вратарь, которых похож своей игрой на Льва Яшина.

-Что для вас значит этот фильм?

-Мне приятно видеть фильм о Яшине, о моем деде. Я считаю, что про великих людей сейчас нужно больше снимать фильмов. Чем больше мы будем снимать исторических фильмов по биографии таких личностей, как Лев Яшин, тем лучше.

-Есть ли сейчас вратарь из «Динамо», который похож свое игрой на Льва Яшина?

-Сейчас немного другие времена, к сожалению. Так, как тогда, ни наша сборная, ни клуба не блистают в Европе. Поэтому наши футболисты не могут быть мировыми звездами. Я считаю, что у нас хорошие вратари сейчас в «Динамо».

Антон [Шунин — прим. Еженедельника «Футбол»] входит в десятку футболистов, которые играют за один клуб в Европе. Мы с ним знакомы с детской школы, и он тогда уже был достаточно хорошим вратарем. Я думаю, что он уже доказал своей карьерой, что является легендой «Динамо». В прошествии времени мы будем сильно ценить то, что он делал для «Динамо».

Игорь Лещук всегда был сильным вратарем, еще с детской школы, когда я пришел работать в академию «Динамо» тренером вратарей. С первого же матча, на котором я его увидел, это был очень сильный вратарь. Этими играми, когда Антон был травмирован, Игорь доказал все, что он не зря ждал своего шанса. Я думаю, что он в скором времени получит еще шанс.

-А из всех российских вратарей?

-При подготовке к съемкам фильма посмотрел 8 целых игр, где играл Лев Иванович. Честно скажу, что таких вратарей, как он, сейчас нет.

— Кто, на ваш взгляд, сейчас является номером 1 среди российских голкиперов?

— Так как я работаю тренером вратарей, то я стараюсь смотреть на 1-2 шага вперед в работе и именно на вратарей. Лично для меня сейчас первым номером в сборной является Матвей Сафонов из «Краснодара». Я считаю, что он сейчас не слабее Гильерме. Разница в возрасте 14 лет, я думаю, что Матвей сильно сможет прогрессировать. Я бы дал ему шанс сыграть в главной сборной нашей страны. С этого чемпионата Европы мы бы получили мегазвезду мирового масштаба в виде нашего вратаря.

-Получается, Акинфеев не нужен сборной?

-Что значит не нужен? (смеется) Акинфеев — самый великий вратарь нашей современной сборной и вообще один из величайших игроков последних 25 лет. Но понятно, что у Игоря уже есть проблемы со здоровьем. Лев Иванович тоже закончил после ЧМ-1966 года, хотя в 1968 году его опять признали лучшим вратарем чемпионата, хотя за сборную он уже не играл, потому что не было сил. Я думаю, что риск оправдан всегда. Если ты ошибся, рискуя, то ты научился чему-то. Если ты рискнул и победил, то ты победил. Если бы я мог что-то решать, то я бы дал шанс Матвею Сафонову играть за главную сборную. При всем моем уважении к Гильерме, это отличный вратарь. Он в последнее время доказывает, что он хороший вратарь.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»