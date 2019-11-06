Лига чемпионов. 4-й тур. Группа D. «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Москве

«Локомотив» принимал «Ювентус» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Встреча закончилась поражением российского клуба.
Лига чемпионов. 4-й тур
ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) — ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — 1:2 (1:1).
Москва. 6 ноября.
Стадион: «РЖД Арена».
Судья: Рудди Буке (Франция).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило, 81), Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Ал. Миранчук, Эдер.
«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо, Пьянич, Хедира (Коста, 69), Рэмзи (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81).
Голы: 0:1 — Рэмзи (4), 1:1 — Ал. Миранчук (12), 1:2 — Коста (90).
Предупреждения: Бонуччи (39), Рыбус (83), Коста (90).
16 (6) удары (в створ) 14 (7)
15 фолы 6
1 офсайды 1
5 угловые 7
37 % владения мячом 63
Матч начался с быстрого гола гостей. После удара Роналду со штрафного Гильерме выронил мяч, и Рэмзи добил его в ворота. Почти сразу же Ал. Миранчук сравнял счет. Сначала россиянин попал в штангу, после чего добил футбольный снаряд в сетку. Обе команды имели шансы на взятие ворот, но забить в первом тайме так и не удалось. Во второй половине встречи преимуществом завладел «Ювентус». Дважды мог забить Роналду, но после ударов португальца москвичей спасал Гильерме. На 78-й минуте «красно-зеленые» могли выйти вперед: Жоау Мариу получил мяч в штрафной и пробил в угол, из которого футбольный снаряд выбил Бонуччи. В конце игры победу итальянскому клубу принес Коста. Бразилец реализовал выход один на один. Таким образом, «Ювентус» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. «Локомотив» с 3 баллами находится на 3-й позиции в группе D.
Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»