Лига чемпионов. 4-й тур. Группа D. «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Москве

«Локомотив» принимал «Ювентус» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Встреча закончилась поражением российского клуба.

Лига чемпионов. 4-й тур

ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) — ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — 1:2 (1:1).

Москва. 6 ноября.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Рудди Буке (Франция).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Мурило, 81), Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Ал. Миранчук, Эдер.

«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо, Пьянич, Хедира (Коста, 69), Рэмзи (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81).

Голы: 0:1 — Рэмзи (4), 1:1 — Ал. Миранчук (12), 1:2 — Коста (90).

Предупреждения: Бонуччи (39), Рыбус (83), Коста (90).

16 (6) удары (в створ) 14 (7)

15 фолы 6

1 офсайды 1

5 угловые 7

37 % владения мячом 63

Матч начался с быстрого гола гостей. После удара Роналду со штрафного Гильерме выронил мяч, и Рэмзи добил его в ворота. Почти сразу же Ал. Миранчук сравнял счет. Сначала россиянин попал в штангу, после чего добил футбольный снаряд в сетку. Обе команды имели шансы на взятие ворот, но забить в первом тайме так и не удалось. Во второй половине встречи преимуществом завладел «Ювентус». Дважды мог забить Роналду, но после ударов португальца москвичей спасал Гильерме. На 78-й минуте «красно-зеленые» могли выйти вперед: Жоау Мариу получил мяч в штрафной и пробил в угол, из которого футбольный снаряд выбил Бонуччи. В конце игры победу итальянскому клубу принес Коста. Бразилец реализовал выход один на один. Таким образом, «Ювентус» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. «Локомотив» с 3 баллами находится на 3-й позиции в группе D.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»