Премьер-лига. 16-й тур. «Локомотив» и «Краснодар» поделили очки

«Локомотив» принимал «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью.

Премьер-лига. 16-й тур

ЛОКОМОТИВ — КРАСНОДАР — 1:1 (1:1).

Москва. 10 ноября.

Стадион: «РЖД-Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Хеведес, Серкейра, Игнатьев, Жемалетдинов (Куликов, 71), Крыховяк (Ан. Миранчук, 46), Коломейцев, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 55) .

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Фернандеш, Вильена, Камболов (Ольссон, 65), Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Берг (Игнатьев, 73).

Голы: 1:0 — Крыховяк (41), 1:1 — Берг (45).

Предупреждения: Жоау Мариу (19), Рамирес (27), Спайич (40), Ари (45), Берг (48), Жемалетдинов (52), Игнатьев (65), Ольссон (70), Куликов (72).

5 (1) удары (в створ) 6 (2)

20 фолы 11

2 офсайды 5

1 угловые 3

48 % владения мячом 52

«Краснодар» не проигрывал 6 матчей подряд во всех турнирах. Поэтому в этой встрече «быки» с первых минут завладели преимуществом. На 6-й минуте Ари забил гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Обе команды создали несколько опасных моментов, а забить удалось только в концовке первого тайма. Ал. Миранчук попал в перекладину со штрафного, и Крыховяк добил его в ворота. Почти сразу же Берг сравнял счет после прострела Ари. Во второй половине встречи команды активизировались, но ближе к голу были гости. На 65-й минуте Ари пробил из-за штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. Таким образом, «Локомотив» набрал 31 очко и переместился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставание от идущего первым «Зенита» увеличилось до 5 очков. «Краснодар» с 30 баллами опустился на 5-ю позицию.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»