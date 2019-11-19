ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия на выезде разгромила сборную Сан-Марино

В заключительном туре отборочного турнира на Евро-2020 Россия играла на выезде со сборной Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова одержала в этой встрече победу.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

САН-МАРИНО — РОССИЯ — 0:5 (0:2).

Серравалле. 20 ноября.

Стадион: «Стадио Олимпико ди Серравалле».

Судья: Торвальдур Арнасон (Исландия) .

Сан-Марино: Симончини, Д’ Аддарио (Томассини, 64), Витайоли, Симончини, Палацци, Лунадеи, Чензони, Джарди, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.

Россия: Шунин, Кудряшов, Беляев, Джикия, Петров, Кузяев, Оздоев (Зобнин, 59), Ал. Миранчук (Комличенко, 65), Бакаев, Ионов (Головин, 59), Дзюба.

Голы: 0:1 — Кузяев (3), 0:2 — Петров (19), 0:3 — Ал. Миранчук (49), 0:4 — Ионов (56), 0:5 — Комличенко (78).

Предупреждения: Симончини (33), Чензони (45), Оздоев (53), Палацци (53), Хирш (90).

3 (0) удары (в створ) 23 (8)

16 фолы 11

2 угловые 11

0 офсайды 3

19 % владения мячом 81

Встреча началась с быстрого гола гостей. Кузяев подобрал мяч в штрафной и пробил мимо вратаря. Почти сразу отличился Петров. Защитник «Краснодара» оказался первым на добивании после удара Кузяева. Сборная России продолжила владеть инициативой в игре, но забить в первом тайме больше не удалось. После перерыва увеличил преимущество россиян Ал. Миранчук, который замкнул подачу Петрова. Довел счет до крупного Ионов. Российский полузащитник из пределов штрафной пробил в правый угол. Точку в матче поставил Комличенко, забив в пустые ворота. Отметим, что этот гол оказался для форварда первым в составе сборной. Таким образом, Россия закончила отборочный турнир на Евро-2020 на 2-м месте, тем самым обеспечив себе путевку в финальную часть турнира. Сборная Сан-Марино, проиграв все матчи, закончила квалификацию на последней строчке в группе I.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»