Андрей Воронин: «Мы посчитали, что решение было принято неправильно»

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал уход сборной Звезд с поля в финальном матче со сборной России (6:5). Ранее сообщалось, что сборная Звезд покинула поле из-за второго удаления их игрока.

— Не хотели выходить на игру. Потом к нам пришли и сказали, что последняя карточка отменяется. Мы вышли ради болельщиков. Они не виноваты в этой ситуации. Они пришли поболеть, посмотреть. Поэтому мы решили выйти. Но уже настроение было другое как у нас, так и у сборной России.

— Вы не выдвигали другую меру, кроме как уходить с поля?

— А как можно было по-другому, если дали красную карточку. Мы не рассуждали, что команда должна уйти с поля и нам должны принести кубок. Мы посчитали, что решение было принято неправильно. Некоторые игроки сборной Звезд играли грязно, это все видели, но сразу удалять после того, как мы отбегали 3 минуты вчетвером, не справедливо.

Источник: еженедельник «Футбол»