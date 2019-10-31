Джанлуиджи Буффон повторил достижение Алессандро Дель Пьеро

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 10-го тура Серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Дженоа» — 2:1. Вратарь «Старой Синьоры» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе в этой игре.

Таким образом, эта встреча стала для 41-летнего голкипера 513-й за «Ювентус» в чемпионатах Италии (с учетом Серии Б).

Итальянец повторил достижение бывшего нападающего команды Алессандро Дель Пьеро, который является рекордсменом «Ювентуса» по этому показателю.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон провел за клуб из Турина 4 матча в Серии А.

Фото: твиттер Джанлуиджи Буффона
Источник: Opta Sports

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