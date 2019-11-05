Лига чемпионов. 4-й тур. Группа G. «Зенит» уступил «Лейпцигу» в Санкт-Петербурге

«Зенит» принимал «РБ Лейпциг» в 4-м туре Лиги чемпионов. Победу в этой встрече одержал клуб из Германии.

Лига чемпионов. 4-й тур

ЗЕНИТ (РОССИЯ) — РБ ЛЕЙПЦИГ (ГЕРМАНИЯ) — 0:2 (0:1).

Санкт-Петербург. 5 ноября.

Стадион: «Газпром Арена». 50452 зрителя.

Судья: Орель Гринфельд (Израиль).

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 85), Азмун, Дзюба.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Нкунку (Вернер, 61), Демме, Лаймер, Забитцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.

Голы: 0:1 — Демме (45), 0:2 — Забитцер (63).

Предупреждения: Ерохин (6), Упамекано (66), Дзюба (66), Кузяев (85).

9 (5) удары (в створ) 17 (10)

6 фолы 11

2 офсайды 1

8 угловые 8

40 % владения мячом 60

В нынешнем сезоне «Зенит» ни разу не проиграл на своем поле во всех турнирах. Однако в этом матче с первых минут преимуществом завладели игроки немецкой команды. Уже на 14-й минуте «РБ Лейпциг» забил — отличился Хальстенберг. Но взятие ворот было отменено после просмотра VAR. Немцы продолжили давить и забили перед перерывом — Демме получил мяч около штрафной и пробил точно в нижний угол. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Забитцер, который реализовал выход один на один с Кержаковым. «Сине-бело-голубые» создали несколько атак, но пробить Гулачи им так и не удалось. Таким образом, «РБ Лейпциг» набирает 9 очков и продолжает лидировать в группе G. «Зенит» с 4 баллами остается на 2-й позиции, но у «Лиона» и «Бенфики» есть по одному матчу в запасе.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»