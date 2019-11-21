Стал известен рейтинг игроков по итогам квалификации сборных на Евро-2020. Дзюба занял только 195-е место

Стал известен рейтинг по итогам выступления футболистов в сборных во время квалификации на Евро-2020. Его представил УЕФА.
В топ-10 вошли следующие футболисты:
1. Мемфис Депай (Голландия);
2. Френки де Йонг (Голландия);
3. Джордан Пикфорд (Англия);
4. Маттейс де Лигт (Голландия);
5. Яспер Силлессен (Голландия);
6. Антуан Гризманн (Франция);
7. Бернарду Силва (Португалия);
8. Рубен Диаш (Португалия);
9. Серхио Рамос (Испания);
10. Криштиану Роналду (Португалия).
Отметим, что рейтинг, который показывает текущую форму игроков, был сформирован с помощью определенного алгоритма на основании официальной статистики.
В расширенном списке оказались и футболисты сборной России. Защитник Георгий Джикия попал в топ-100. Полузащитник Денис Черышев оказался на 106-м месте, защитник Федор Кудряшов – 163-й. Форвард Артем Дзюба занял 195-ю позицию.
Фото: твиттер УЕФА
Источник: официальный сайт УЕФА