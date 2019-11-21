Стал известен рейтинг игроков по итогам квалификации сборных на Евро-2020. Дзюба занял только 195-е место

Стал известен рейтинг по итогам выступления футболистов в сборных во время квалификации на Евро-2020. Его представил УЕФА.

В топ-10 вошли следующие футболисты:

1. Мемфис Депай (Голландия);

2. Френки де Йонг (Голландия);

3. Джордан Пикфорд (Англия);

4. Маттейс де Лигт (Голландия);

5. Яспер Силлессен (Голландия);

6. Антуан Гризманн (Франция);

7. Бернарду Силва (Португалия);

8. Рубен Диаш (Португалия);

9. Серхио Рамос (Испания);

10. Криштиану Роналду (Португалия).

Отметим, что рейтинг, который показывает текущую форму игроков, был сформирован с помощью определенного алгоритма на основании официальной статистики.

В расширенном списке оказались и футболисты сборной России. Защитник Георгий Джикия попал в топ-100. Полузащитник Денис Черышев оказался на 106-м месте, защитник Федор Кудряшов – 163-й. Форвард Артем Дзюба занял 195-ю позицию.

Фото: твиттер УЕФА

Источник: официальный сайт УЕФА