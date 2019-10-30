Виктор Гончаренко: «Замены были осознанными, чтобы усилить игру»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после домашней победы над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Хотелось бы отметить победу на флажке и то, что футболисты получили игровую практику. Если с «Ференцварошом» у нас было много моментов, чтобы победить, но мы проиграли, то в матче с «Уфой» достаточно моментов было у наших ворот. Должно же все вернуться. Сегодня это произошло.

Лучше выйти и сыграть 35 или 65 минут, чем провести тренировку в таких условиях. Замены были осознанными, чтобы усилить игру.

Чтобы оставить больше сил на конец второго тайма, нужно умно играть в контроль мяча, а не обострять в простых ситуациях», — сказал Гончаренко.

Напомним, в 1/4 финала армейцы сыграют с победителем пары «Спартак» — «Ростов».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»