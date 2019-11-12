Фрэнк Лэмпард установил штрафы в «Челси». Стали известны их размеры

Стало известно, какие штрафы ввел Фрэнк Лэмпард в «Челси». Они распространяются на игроков лондонского клуба.

Больше всего футболисты заплатят за опоздание на тренировку — 20 тысяч фунтов. В 10 тысяч игрока оштрафуют, если он не расскажет о болезни за 1,5 часа до начала тренировки или перед выходным.

Третьим в списке штраф на 5 тысяч. Это произойдет при двух ситуациях. Во-первых, если футболист откажется принимать участие в клубных мероприятиях. Во-вторых, если он после игры уедет со стадиона не на клубном автобусе, не сообщив об этом главному тренеру или его ассистенту за 48 часов до этого.

Футболистов оштрафуют на 2,5 тысячи за опоздание на отбытие команды или на матча, а также за поздний приход на медицинские процедуры и лечение.

Если телефон футболиста зазвонит во время собрания команды или в столовой, то игрок получит штраф в размере тысячи фунтов. Такое же наказание последует, если в день матча или отбытия команды на выезд футболист будет не в клубной атрибутике. Также на эту сумму игрока оштрафуют в случае опоздания на разминку.

Отдельный штраф будет за опоздание на командное собрание. Игрок будет платить за одну минуту опоздания 500 фунтов.

Сообщается, что все штрафы должны быть оплачены в течение 14 дней. Если этого не произойдет, размер удвоится.

Помимо этого главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард наложил запрет на появление агентов на базе, если это заранее официально не согласовано.

Фото: твиттер «Челси»

Источник: Daily Mail