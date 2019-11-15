Александр Дюков: «Можем пригласить иностранцев. А пройдет три-четыре тура с ошибками, и получим то же самое»

Автор: Роман Шлуинский 0

Внеочередная конференция РФС. Москва. 22 февраля 2019 г.

Глава РФС Александр Дюков дал комментарий по поводу возможного приглашения иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ. Он считает, что это не позволит избежать ошибок.

«Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок [в играх чемпионата России]. Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги чемпионов или внутренних чемпионатах [других стран]. Мы в состоянии создать качественную систему судейства.

Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдет один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдет три-четыре тура с ошибками, и получим то же самое [что и сейчас]», – сказал Дюков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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