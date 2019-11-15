Ханс-Дитер Флик будет работать с «Баварией» минимум до Рождества

Стало известно, как долго Ханс-Дитер Флик будет главным тренером «Баварии». Об этом сообщил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«В субботу мы вместе с Ули Хенессом и Хасаном Салихамиджичем объявили, что Ханс-Дитер Флик остается главным тренером до дальнейших распоряжений.

Так как мы не хотим, чтобы нас каждую субботу спрашивали, будет ли Ханси нашим тренером в следующем матче, сообщаю вам, что «до дальнейших распоряжений» значит, что Ханс-Дитер Флик продолжит работу с командой как минимум до Рождества, а, возможно, и дальше. Говорю вам с полной уверенностью – мы доверяем Флику», – сообщил Румменигге на ежегодном общем собрании «Баварии».

Напомним, Ханс-Дитер Флик стал исполнять обязанности главного тренера «Баварии» после отставки Нико Ковача 3 ноября. Под руководством 54-летнего наставника «красные» одержали две победы с общим счетом 6:0.

Фото: твиттер «Баварии»

Источник: официальный сайт «Баварии»