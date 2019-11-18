Эден Азар: «Бензема является лучшим нападающим мира прямо сейчас»

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, кто является лучшим форвардом мира на данный момент. Бельгиец считает, что это его одноклубник Карим Бензема.

«Легче играть против команды, в которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он делает разницу. Это лучший нападающий мира прямо сейчас. Бензема приносит пользу не только в атаке, но он еще и делает нас лучше. Если его не вызывают в сборную, это хорошо для нас (смеется), но плохо для него», – сказал Азар.

Напомним, Карима Бензема не вызвали на матчи отборочного турнира Евро-2020 сборной Франции. После этого главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан подвергнул критике решение тренерского штаба сборной.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил, что нападающий закончил выступление в сборной. Бензема заявил, что только он решит, когда закончит карьеру за национальную команду.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел за «Реал» 15 матчей. 31-летний форвард забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport