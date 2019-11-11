«Ювентус» не накажет Роналду за его поведение после матча с «Миланом»

Стало известно, будет ли применять какие-то санкции «Ювентус» по отношению к Криштиану Роналду за его поведение после встречи 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0). Итальянский клуб не будет наказывать футболиста.

Сообщается, что у «Старой Синьоры» есть внутренние правила, по которым Роналду должен был быть оштрафован на большую сумму. Однако руководство «Ювентуса» решило не применять санкции к португальцу.

Напомним, главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри заменил 34-летнего нападающего на 55-й минуте. Роналду сразу ушел в раздевалку, а затем уехал со стадиона, не дожидаясь завершения встречи.

Ранее Сарри заявил, что у португальского футболиста болит колено. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд в нынешнем сезоне, за весь прошлый — он был заменен также дважды.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com