Василий Уткин: «ЦСКА не ведет борьбу за чемпионство»

Журналист Василий Уткин высказался о перспективах ЦСКА. Он считает, что московский клуб не ведет борьбу за чемпионство.

«Ведет ли ЦСКА борьбу за чемпионство? Хватит смешить любой предмет моего гардероба, начиная с тапочек. ЦСКА не ведет борьбу за чемпионство.

Для того чтобы ЦСКА претендовал на чемпионство, надо, чтобы чемпионство сами себе проиграли «Зенит» и «Локомотив». Команды, которые на голову превосходят другие по ресурсам.

ЦСКА матч с «Зенитом» нужен был, чтобы вернуть себе уверенность, без уверенности ЦСКА вообще нечего делать.

То, что у ЦСКА мало ресурсов, мало игроков – это констатация факта, это известно. Просто какое-то время это не бросалось в глаза.

Если человек выходит пешком из Москвы в Петербург 1 октября, то, что он легко одет, станет ясно не сразу, а через две недели.

ЦСКА сейчас играет с минимальными потерями, чтобы дождаться зимней паузы, чтобы там, возможно, что-то произошло», – сказал Уткин.

После первого круга ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Армейцы» имеют в своем активе 27 очков, до занимающего первую позицию «Зенита» 6 баллов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sports.ru