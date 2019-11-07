Лига Европы. 4-й тур. ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем»

В 4-м туре Лиги Европы ЦСКА играл на выезде с «Ференцварошем». Встреча закончилась вничью.

Лига Европы. 4-й тур

ЦСКА (РОССИЯ) — ФЕРЕНЦВАРОШ (ВЕНГРИЯ) — 0:0.

Будапешт. 7 ноября.

Стадион: «Групама-Арена».

Судья: Александар Ставрев (Македония).

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Харатин, Игнатенко, Шкварка (Варга, 84), Зубков, Чивич, Нген (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Обляков, Магнуссон (Набабкин, 81), Дивеев, Карпов, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 59), Бийол (Кучаев, 63), Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Предупреждения: Игнатенко (18), Бийол (18), Шкварка (20), Харатин (25), Влашич (28), Ботка (74), Набабкин (85), Фримпонг (90).

Удаление: Набабкин (90).

6 (2) удары (в створ) 12 (5)

13 фолы 10

2 офсайды 1

4 угловые 6

46 % владения мячом 54

До этой встречи ЦСКА не побеждал в Лиге Европы. Поэтому «армейцы» сразу двинулись в атаку. Уже на 8-й минуте Чалов опасно пробил после подачи с углового, но венгров спас вратарь Дибус. После этого мячом владели футболисты «Ференцвароша», но моментов они не создавали. После перерыва отличный шанс был у Чалова — российский форвард перекинул голкипера, но не попал в створ ворот. Почти сразу же момент создали хозяева — Блажич бил в упор, однако Акинфеев спас ЦСКА от пропущенного мяча. Затем «армейцы» создали несколько опасных атак, но забить им так и не удалось. Таким образом, ЦСКА набирает первое очко в Лиге Европы и продолжает замыкать группу H. «Ференцварош» с 5 баллами находится на 3-й позиции в этом квартете.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»