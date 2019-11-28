10 лучших голов Первенства ПФЛ в октябре: штрафные, изящные комбинации и сумасшедший удар через себя

Определена десятка лучших голов ОЛИМП – в октябре 2019 года. Среди них забитые мячи на любой вкус: гол вратаря головой после подачи углового, сумасшедшие дальние удары, завершение изящных комбинаций, а самым эффектным голом стал тот, который был забит в падении через себя.
Полный список лучших голов октября ОЛИМП – Первенства ПФЛ
- Валерий Альшанский («Сатурн»)
- Роман Изотов («Химик-Арсенал»)
- Никита Поляков («Ленинградец»)
- Валерий Захаров («Акрон»)
- Бутта Магомедов («Алания Владикавказ»)
- Александр Столяренко («Сокол»)
- Василий Черов («Черноморец»)
- Андрей Разборов («Иртыш»)
- Алексей Бердников («Волгарь»)
- Денис Адамов («Краснодар-3»).
Забитые мячи были выбранны с учетом мнения болельщиков, голосовавших в официальной группе Лиги «ВКонтакте».
Источник: ПФЛ