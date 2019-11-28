10 лучших голов Первенства ПФЛ в октябре: штрафные, изящные комбинации и сумасшедший удар через себя

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сатурн Валерий Альшанский

Определена десятка лучших голов ОЛИМП – в октябре 2019 года. Среди них забитые мячи на любой вкус: гол вратаря головой после подачи углового, сумасшедшие дальние удары, завершение изящных комбинаций, а самым эффектным голом стал тот, который был забит в падении через себя.

Полный список лучших голов октября ОЛИМП – Первенства ПФЛ

  1. Валерий Альшанский («Сатурн»)
  2. Роман Изотов («Химик-Арсенал»)
  3. Никита Поляков («Ленинградец»)
  4. Валерий Захаров («Акрон»)
  5. Бутта Магомедов («Алания Владикавказ»)
  6. Александр Столяренко («Сокол»)
  7. Василий Черов («Черноморец»)
  8. Андрей Разборов («Иртыш»)
  9. Алексей Бердников («Волгарь»)
  10. Денис Адамов («Краснодар-3»).

Забитые мячи были выбранны с учетом мнения болельщиков, голосовавших в официальной группе Лиги «ВКонтакте».

Источник: ПФЛ

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