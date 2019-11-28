10 лучших голов Первенства ПФЛ в октябре: штрафные, изящные комбинации и сумасшедший удар через себя

Определена десятка лучших голов ОЛИМП – в октябре 2019 года. Среди них забитые мячи на любой вкус: гол вратаря головой после подачи углового, сумасшедшие дальние удары, завершение изящных комбинаций, а самым эффектным голом стал тот, который был забит в падении через себя.

Полный список лучших голов октября ОЛИМП – Первенства ПФЛ

Валерий Альшанский («Сатурн») Роман Изотов («Химик-Арсенал») Никита Поляков («Ленинградец») Валерий Захаров («Акрон») Бутта Магомедов («Алания Владикавказ») Александр Столяренко («Сокол») Василий Черов («Черноморец») Андрей Разборов («Иртыш») Алексей Бердников («Волгарь») Денис Адамов («Краснодар-3»).

Забитые мячи были выбранны с учетом мнения болельщиков, голосовавших в официальной группе Лиги «ВКонтакте».

Источник: ПФЛ

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