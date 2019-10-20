И. о. главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков: «Мы прервали полосу неудач, но хотелось бы большего»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный результат москвичей в матче 13-го тура с «Краснодаром». Встреча закончилась со счетом 1:1.

— Тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата. В плане атакующих действий первый тайм у нас не очень удался, в обороне мы действовали надежно и не дали ничего создать сопернику. В перерыве мы сделали поправки, попросили игроков прессинговать и действовать агрессивнее. Считаю, во втором тайме мы переиграли соперника и были ближе к победе. Двоякое ощущение: мы прервали полосу неудач, но хотелось бы большего.

После 13 тура «Динамо» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Москвичи имеют в своем активе 11 баллов.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»