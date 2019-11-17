«Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта

«Барселона» ведет переговоры с нападающим команды Лионелем Месси о продлении контракта. Об этом сообщил спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль.

«Переговоры уже ведутся. Не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения.

Но клубу хотелось бы, чтобы вопрос закрылся как можно скорее. О сроке нового контракта будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно», — заявил Абидаль.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Месси провел семь матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Действующий контракт аргентинского форварда с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo