«Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта

Автор: Дарья Григорьева 0

Лео Месси

«Барселона» ведет переговоры с нападающим команды Лионелем Месси о продлении контракта. Об этом сообщил спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль.

«Переговоры уже ведутся. Не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения.

Но клубу хотелось бы, чтобы вопрос закрылся как можно скорее. О сроке нового контракта будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно», — заявил Абидаль.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Месси провел семь матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Действующий контракт аргентинского форварда с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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