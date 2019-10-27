«Тоттенхэм» повторил турнирный антирекорд 5-летней давности

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» играл на выезде с «Ливерпулем». Команда Маурисио Почеттино потерпела поражение — 1:2.

Таким образом, «шпоры» после 10 туров набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» будет находиться в нижней части турнирной таблицы в начале ноября впервые с 2014 года.

Напомним, в следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Эвертоном». Встреча пройдет 3 ноября и начнется в 19:30.

Фото: твиттер «Тоттенхэма»
Источник: твиттер OptaJoe

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