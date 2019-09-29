Диего Симеоне – лайнсмену: «Рамос назвал тебя сукиным сыном. Как ты позволяешь такое?»

В матче 7-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» Диего Симеоне сыграл вничью 0:0 с мадридским «Реалом». Встречу на «Ванда Метрополитано» омрачил скандал с участием капитана «сливочных» — Серхио Рамосом.

Отмечается, что инцидент произошел в первом тайме. В одном из игровых эпизодов Рамос что-то сказал линейному судье.

Главный тренер «матрасников» моментально отреагировал на произошедшее. Симеоне подбежал к помощнику арбитра и прокричал: «Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сукиным сыном».

49-летний специалист требовал наказать капитана «Реала» за это высказывание. Серхио, по его словам, сказал по-испански «La puta que te parió» (дословно – «шлюха, которая родила тебя»). Источники в «Атлетико» подтвердили, что Диего злился из-за того, что Рамос оскорбил помощника судьи, но не был наказан.

«То, что происходит на поле, остается на поле. Помощник рефери знает, что сказал Рамос», – сказал Симеоне после матча. Напомним, главным судьей мадридского дерби был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca