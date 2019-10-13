Карл-Хайнц Румменигге: «Томас Мюллер остается важной частью «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о роли Томаса Мюллера в команде. Немец намерен покинуть команду.

Мюллер выразил готовность уйти из «Баварии» из-за отсутствия игровой практики.

«Отношения между Томасом и «Баварией» невредимы. Он останется важной частью нашего клуба. Если бы Томас был рад сидеть на скамейке, он бы не выступал за «Баварию». Тем не менее он должен отнестись к ситуации со всей серьезностью. Томас образцово это делает», — сказал Румменигге.

30-летний Мюллер всю карьеру провел в «Баварии», нападающий играет за мюнхенский клуб с 2008 года. Летом 2019 года Мюллер отверг предложение одного из китайских клубов. Немцу предлагали контракт с годичным окладом в 25 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Die Welt