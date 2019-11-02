Премьер-лига. 15-й тур. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА

«Зенит» принимал ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью.

Премьер-лига. 15-й тур

ЗЕНИТ — ЦСКА — 1:1 (0:1).

Санкт-Петербург. 2 ноября.

Стадион: «Газпром-Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев (Шатов, 60), Жирков (Мак, 88), Оздоев, Барриос, Дриусси (Ерохин, 68), Азмун, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков (Гогуа, 90), Бийол, Бистрович, Влашич, Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78).

Голы: 0:1 – Влашич (45), 1:1 — Ерохин (73)

Предупреждения: Бийол (51), Карпов (54), Азмун (85), Обляков (86), Дуглас Сантос (90), Барриос (90), Фернандес (90).

Удаление: Бийол (54).

21 (7) удары (в створ) 11 (3)

5 фолы 10

8 угловые 1

2 офсайды 3

65 % владения мячом 35

«Зенит» дома не проигрывает ЦСКА с 2012 года. Поэтому с первых минут встречи хозяева завладели преимуществом, однако опасных моментов не создали. «Армейцы» парировали несколькими атаками и забили перед перерывом. После неразберихи Караваева и Ракицкого мяч получил Влашич, который пробил в правый угол. «Зенит» впервые в этом сезоне пропустил в первом тайме. Во втором тайме «красно-синие» остались в меньшинстве — Бийол получил две желтые карточки за 4 минуты. После этого забил Ерохин, который отличился после передачи Дзюбы. Несмотря на множество созданных атак хозяевам не удалось забить. Таким образом, «Зенит» набрал 33 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 27 баллами остается на 5-й позиции.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»