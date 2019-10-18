Доменико Тедеско: «У нас есть несколько кандидатур на должность капитана в матче с «Рубином»

Автор: Роман Шлуинский 0

На стадионе «Открытие Арена» прошла пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и генерального директора клуба Томаса Цорна. Доменико рассказал, сколько кандидатов есть на должность капитана в клубе.

«У нас есть несколько кандидатур на должность капитана в завтрашнем матче. Сегодня мы это обсудим, а завтра утром точно определимся с выбором», — рассказал 34-летний специалист.

Напомним, капитан красно-белых Георгий Джикия пропустит следующий матч из-за дисквалификации. А вице-капитан команды Роман Зобнин продолжает восстановление.

Встреча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» состоится завтра на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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