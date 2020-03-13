Каллум Хадсон-Одои вылечился от коронавируса

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои излечился от коронавируса. Об этом футболист сообщил в своем твиттере.

«В последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – заявил англичанин в твиттере.

Напомним, Хадсон-Одои перестал посещать тренировочную базу клуба 9 марта. В тот день у футболиста проявились симптомы незначительной простуды. 12 марта он решил пройти тест на коронавирус. Позже стало известно, что игрок заражен.

Фото: твиттер Хадсона-Одои
Источник: твиттер Хадсона-Одои

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